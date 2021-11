Wenn smarte Brillen Mitarbeiter schulen

Fünf Studierende von "Smart Production und Management" des Campus Steyr der Fachhochschule Oberösterreich haben nun in einem Projekt für die Marchtrenker Laserfirma Trotec das Potenzial dieser Brillen erhoben.

Weil die Maschinen des zur Trodat-Gruppe gehörenden Betriebs mit mehr als 700 Mitarbeitern in 17 Niederlassungen weltweit verwendet werden, steigt der Schulungsbedarf für Mitarbeiter wie für Kunden. "Nicht immer kamen die Anfragen jedoch an der richtigen Stelle an", sagt Stefan Kreil, der bei dem Projekt aus Steyr beteiligt war. Die Studierenden führten eine Prozessanalyse durch, die Überschneidungen und Doppelgleisigkeiten im Unternehmen zu Tage förderte.

Daraufhin erstellten die Studenten einen formatierten Eingangskanal für verbleibende Anfragen und eine Hilfsanleitung, um Maschinen mit AR-Brillen zu bedienen – und Zeit und Kosten zu sparen.