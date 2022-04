Wenn die FH auf Tiktok geht

Aus einer ganz anderen Perspektive zeigt der neue Social-Media-Auftritt der Management-Fakultät in Steyr das Leben am Campus: Studierende tanzen, feiern, zeigen ihre Lieblingsplätze oder "spielen" mit ihrem neuesten Forschungsprojekt. So wie vier Logistik-Forscherinnen, die aktuell zum Thema "grüne Verpackungen" mit der Post neue und nachhaltige Paket-Verpackungen testen.

"Egal ob Instagram, LinkedIn oder jetzt auch Tiktok, auf unseren Social-Media-Channels erfährt man immer, was sich gerade am Campus und der Fakultät tut," sagt Heimo Losbichler, Dekan der Management-Fakultät in Steyr. "Wir haben viele Bewerber, die aus anderen Bundesländern kommen und den Campus nicht kennen. Mit den vielen kurzen Videos können sie unseren wunderschönen Campus wie live zu allen Jahreszeiten miterleben."

Studierende zeigen in ihren Videos das Leben auf dem Campus. Bild: FH Steyr

Und weiter: "Internationales Marketing, Digital Business oder Controlling sind sehr stark nachgefragte Berufsfelder. Wir wollen junge Menschen aber auch für Themen wie Logistik oder Produktion und Management begeistern", sagt der Dekan. "Auch das gelingt uns ganz gut über unsere Kommunikation auf Tiktok und Co." Das Feedback der Studierenden sei durch die Bank positiv, gerade auch, weil ihnen das Drehen der unkonventionellen Werbevideos so gefalle.