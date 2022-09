Weiter zur Bildung

Die Fachhochschulen bieten nicht nur Bachelor- und Masterstudien, sondern mit dem "Center for Lifelong Learning" auch Weiterbildungen für alle an. Wir geben Ihnen einen Überblick über die aktuellen Angebote:

Noch im Herbst beginnen ein General-Management-MBA in Steyr und der Lehrgang "Agiles Management & New Work" in Wels.

Der Kurs für General Management fängt am 15. Oktober an. Bei "Agiles Management & New Work" handelt es sich um ein Bildungsangebot, welches besonders für Mitarbeiter von technologieintensiven Unternehmen von Interesse ist. Die zweite Auflage beginnt am 7. Oktober.

Wie man ein Unternehmen gründet, vermittelt das Start-up-Format "Wanna be a founder". Dazu vergibt die Fachhochschule Oberösterreich 15 Vollstipendien im Wert von je 1350 Euro in der Linzer Tabakfrabrik. Beginn des neuntägigen Intensivkurses ist der 6. Oktober.