Weil Einsatz belohnt werden will: Die Leistungsstipendiaten aus Wels

Mit einem Bein steht Stefanie Weber bereits im Berufsleben. Die 22-Jährige arbeitet momentan neben ihrem Bachelorstudium der Bio- und Umwelttechnik am Campus Wels der FH Oberösterreich bereits in einem Labor bei der Probenvorbereitung von Corona-PCR-Tests mit. "Da kann ich gleich ein bisschen Praxiserfahrung sammeln, außerdem macht mir die Laborarbeit einfach extrem Spaß", sagt Weber.

Beim Vorstellungsgespräch konnte sie vor allem mit ihrer Erfahrung aus einem Studienprojekt punkten, bei dem sie mit Kommilitonen die Funktionsweise von Corona-Antigentests analysierte. "Ein bisschen was dazuzuverdienen ist natürlich auch nicht schlecht. Studenten sind ja bekanntlich chronisch finanzschwach", sagt Weber und lacht.

Entsprechend willkommen ist ihr auch das Leistungsstipendium, das sie für ihre ausgezeichneten Noten erhalten hat. Seit dem Studienbeginn vor zweieinhalb Jahren zählt Weber zu den Studiengangsbesten, dafür bekam sie heuer rund 800 Euro. "Das freut mich natürlich sehr, nicht nur wegen dem Geld. Da fühlt man sich einfach wahrgenommen und anerkannt", sagt die 22-Jährige.

125.000 Euro ausgeschüttet

Sie ist eine von 160 Studierenden am FH-Campus Wels, die heuer mit einem Leistungsstipendium ausgezeichnet wurden. Insgesamt wurden 125.000 Euro dafür ausgeschüttet. Auszeichnungen gab es nicht nur für exzellente Studienleistungen, sondern auch für besonderes Engagement für die Mitstudierenden.

Beide Anforderungen erfüllte Lena Muri. Die 23-Jährige setzte sich während ihres Bachelorstudiums "Innovations- und Produktmanagement" als Studiengangsvertreterin und ÖH-Sprecherin für die Interessen ihrer Mitstudierenden ein. "Mir hat es immer besonders gut gefallen, dass ich da mit allen Jahrgängen in Kontakt bleibe", sagt Muri, die aus St. Nikolai in der Südsteiermark kommt.

Lena Muri, 23 Bild: privat

Das Leistungsstipendium hat sie heuer zum dritten Mal bekommen. "Ich habe mich ziemlich gefreut, gerade am Anfang habe ich sehr viel Zeit und Mühe investiert. Ich finde auch super, dass das Engagement in der Studierendenvertretung honoriert wird", sagt die 23-Jährige.

Bevor sie ihre Studienwahl traf, ging Muri ins Ausland, um einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Nach der HBLA für Mode inskribierte sie an der Universität in Wollongong an der australischen Ostküste. Dort besuchte sie verschiedene Kurse, um ihre Leidenschaft zu finden – und landete dabei beim Innovations- und Produktionsmanagement. "Mir gefällt die Kombination aus Technik, Design und Wirtschaft, weil das meinen Interessen entspricht", sagt Muri. Nachdem sie vor Kurzem ihre Bachelorarbeit fertiggestellt hat, ist sie jetzt auf der Suche nach dem passenden Masterstudium. "Da lasse ich mir wieder Zeit", sagt sie.

Rettungsroboter-Wettbewerbe

Schon im Masterstudium angekommen ist Thomas Wögenstein. Der 23-jährige Leistungsstipendiat beendet demnächst das 3. Semester des Automatisierungstechnik-Studiums. Mit seiner Fachrichtung setzt der gebürtige Waldviertler sich auch in seiner Freizeit auseinander.

Thomas Wögenstein, 23 Bild: privat

Er ist Teil des "RoboRescue"-Teams der Welser FH. Gemeinsam haben die Studierenden einen Roboter gebaut, der zum Beispiel wichtige Dokumente aus einsturzgefährdeten Gebäuden holen kann. Bei internationalen Wettbewerben messen sie sich mit anderen Teams in "Geschicklichkeitsbewerben" für die Roboter.

Wögenstein steuerte ein eigens von ihm entwickeltes Sensorensystem bei, mit dem der Roboter die Bodenbeschaffenheit erkennen und darauf reagieren kann. "Das war lustig und hat mich auch auf fachlicher Ebene gefordert. Am Team schätze er besonders den Teamgeist: "Solche Praxisprojekte bringen wertvolle Erfahrung und gleichzeitig macht das gemeinsame Arbeiten richtig viel Spaß."

Das Geld, das sie bekommen, haben übrigens alle drei Leistungsstipendiaten schon verplant: Lena Muri spart für einen Studienaufenthalt im Ausland, Stefanie Weber fährt auf Urlaub und Thomas Wögenstein besorgt sich einen neuen Laptop.

Am FH-Campus Wels gibt es für HTL-Maturanten mit einschlägiger Spezialisierung jetzt die Möglichkeit, bereits im zweiten Semester ins Studium einzusteigen. Mehr Informationen unter fh-ooe.at/campus-wels