Von der Studentin zur Influencerin der Hochschule

Künftig findet man auch auf YouTube Wissenswertes rund ums Studium. Denn nun ging eine neue Videoserie des Campus Steyr online.

In der vierteiligen Mini-Serie "(D)ein Bachelorstudium" geht Studiengangsassistentin Daniela Hüttner unter die Influencer. In den Kurzvideos erfährt man alles Wissenswerte über das Wirtschaftsstudium am Campus Steyr. Hüttner gibt in den Interviews viele wichtige Tipps und Insider-Infos.

"Informieren" bis "What next?"

Die vier mehrminütigen Videos tragen Titel wie "Informieren und bewerben", "Studienbeginn. So läuft’s", "Sechs Semester. (D)ein Studium." und "Bachelor done. What next?" und sind online im YouTube-Kanal des Campus Steyr zu finden, unter www.youtube.com.

Sechs Bachelorstudiengänge stehen an der Fakultät für Wirtschaft und Management am Campus Steyr zur Auswahl, mit Themen wie Controlling und Finanzierung, Smart Production, Internationales Logistik-Management, Global Sales und Marketing, E-Business sowie Prozessmanagement und Business Intelligence.