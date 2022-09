So läutet der Campus Steyr das neue Semester ein

"Am ersten Studientag starten alle mit dem Check-in", fasst der Steyrer Dekan Heimo Losbichler den Beginn des Studentenlebens für 500 Erstsemestrige zusammen, die mit September ihr Wirtschaftsstudium beginnen. Im Anschluss folgt eine Campus-Tour, ein gemeinsames Mittagessen mit den Professoren und gemütliches Kennenlernen.

Eine Mountainbike-Tour mit Gerald Petz, Studiengangsleiter von Marketing und Electronic Business, steht ebenso auf dem Programm wie eine Laufrunde mit Losbichler oder Yoga mit Laura, einer Absolventin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin vom Studiengang Global Sales and Marketing. "Ich hätte mir die erste Woche an der FH in Steyr eigentlich nicht schöner vorstellen können", schwärmt Logistik-Student Theo Hofinger. "Es war für mich faszinierend zu sehen, wie innerhalb kürzester Zeit aus Fremden eine Gemeinschaft wird." Ein Umfeld werde geschaffen, in dem "man optimistisch in diesen neuen Lebensabschnitt schreiten kann". Zudem seien die wenigen Lehrveranstaltungen, die die Studierenden bis jetzt hatten, hochinteressant gewesen und hätten Lust auf mehr gemacht.

Karrierefestival, die Zweite

Im Studienplan für heuer steht auch das Karrierefestival am 30. September: zuerst mit Unternehmen bei der Karrieremesse von 13 bis 17 Uhr eine mögliche gemeinsame Zukunft abstecken und dann den Start ins neue Studienjahr feiern. Die Nachfrage zur Messe war groß, 70 Unternehmen nehmen teil. Aber "leider konnten wir nicht allen interessierten Unternehmen die Teilnahme ermöglichen", sagt Dekan Losbichler. "Wir waren nach kurzer Zeit bis auf den letzten Platz ausgebucht." Man sei sehr froh, dass die Veranstaltung heuer wieder in Präsenz stattfinden könne. Für alle Steyrer Studierenden gibt’s vor der Karrieremesse exklusive Workshops. Zu den kostenlosen "Warm-ups" zählen ein Fotoshooting, eine Überprüfung des Lebenslaufs oder ein Webinar rund um das Thema Gehalt für Jobeinsteiger.

Nach der Messe übernimmt dann bis 21 Uhr DJ Fälbl das Ruder. Keine zeitliche Begrenzung gibt es für die Afterparty danach.