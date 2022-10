"Optimaler Mix": Stadt und FH Wels kooperieren

"Unsere Studierenden profitieren von einer optimierten Lernumgebung sowie den Angeboten der Stadt Wels", ist sich der Dekan des Campus in Wels Michael Rabl sicher. In erster Linie sollen sich die Studierenden wohlfühlen. So erhalten sie etwa Eintrittsermäßigungen in das Welldorado Frei- und Hallenbad und die Eishalle, aber auch für städtische Museen und Veranstaltungen im Welser Stadttheater. Und natürlich gibt es Ermäßigungen für diverse Messeveranstaltungen und attraktive Angebote einiger Welser Gastronomen.