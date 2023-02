Football in den USA und Weihnachten am Strand

Interkulturelles Zusammenleben, neue Freunde finden, einzigartige Erfahrungen machen: Das will der FH Campus Steyr den Studierenden mit einem Auslandssemester in einer von 130 Partnerunis in 34 Ländern auf der ganzen Welt möglich machen. Und auch im Lebenslauf macht sich internationale Erfahrung gut. 168 Wirtschaftsstudierende beenden dieser Tage ihr halbes Jahr im Ausland. Drei von ihnen berichten über besondere Erlebnisse in dieser Zeit.