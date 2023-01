Ein "wunderbares Land" mit viel Glühwein

Sie habe "dieses wunderbare Land zu einer Zeit kennengelernt, als der Schnee die Berge bedeckte und die Landschaften spektakulär waren", sagt Lidia Martinez-Dalmau. Die Studentin kommt aus Spanien und studiert in Barcelona an der Universität "Pompeu Fabra" Biomedical Engineering. Bis kurz vor Weihnachten – "als der Kälte mit dem Glühwein auf den Weihnachtsmärkten gekontert wurde" – absolvierte sie ein mehrmonatiges Praktikum in der "Research Group for Surgical Simulators Linz" (ReSSL) am Linzer Department für Medizintechnik.

Die Forschungsgruppe ReSSL beschäftigt sich am Campus Linz der Fachhochschule Oberösterreich schon seit vielen Jahren mit der Entwicklung von unterschiedlichen Mixed-Reality-Simulatoren für die Chirurgie. Solche Systeme werden etwa zum Trainieren und Planen von operativen Eingriffen sowie in der Entwicklung von Medizinprodukten eingesetzt. Die Monate in Linz hätten es ihr ermöglicht, "das im Studium erworbene Wissen praktisch anzuwenden", sagt die spanische Medizintechnik-Studentin. "Ich habe mich eingehend mit den wichtigsten Punkten hinter dem Design von chirurgischen Simulatoren vertraut gemacht und insbesondere Fähigkeiten in 3D-Design und 3D-Druck erworben." Und natürlich kam auch die Unterhaltung nicht zu kurz.

