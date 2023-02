Ein Student, der seinen Wintertraum lebt

Hier gilt es, die Ski-Entwicklung zu optimieren und die Digitalisierung im Betrieb voranzutreiben.

Nach der Matura erfüllte sich Keplinger zunächst einen Traum und arbeitete eine Saison als Skilehrer. Erst später zog es ihn an die Fachhochschule. "Ab diesem Zeitpunkt stand fest, dass das die perfekte Richtung für mich ist, da ich hier die Möglichkeit sah, meine Leidenschaft für den Sport – im Speziellen den Skisport – mit meiner Ausbildung sowie meinem Beruf zu kombinieren", sagt er.

In seiner Masterarbeit beschäftigt sich der Student mittlerweile mit der passgenauen Fertigung von Skiern in Bezug auf Biege- und Torsionssteifigkeit. Dass damit nicht nur Laborversuche, sondern auch Feldtests verbunden sind, sei eine weitere sehr angenehme Komponente seiner Arbeit.

Der Leichtbau, mit dem sich der Studierende beschäftigt, ist sowohl in der Industrie als auch in der Sportwelt längst Realität. Überall, wo Massen bewegt werden, also auch in der Robotik oder im Anlagenbau, werden Leichtbau-Entwicklungen zum Einsatz kommen, um Kosten beim Betrieb zu sparen. Sportgeräte, wie etwa Tennisschläger, Rennräder, Mountainbikes, Ski oder Motorsportfahrzeuge, müssen möglichst leicht sein und gleichzeitig höchsten Sicherheitsstandards und Belastungen standhalten.

