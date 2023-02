Ein Auslandssemester in vier verschiedenen Ländern: Jeder Tag ein Abenteuer

Ein Austauschsemester soll Studierenden neue Perspektiven öffnen und ihnen ermöglichen, die Kultur des Ziellandes kennenzulernen. Lena Aschauer, die am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich den Bachelorstudiengang Medientechnik und -design macht, geht noch einen Schritt weiter: Dank dem "International Minor in Global Acting in IT", einer Kooperation mit internationalen Hochschulen, hat sie in diesem Wintersemester fünf unterschiedliche Länder besucht. "Es ist eine tolle Chance. Man macht so viele kulturelle Erfahrungen, erkundet Städte, probiert lokale Gerichte und lernt verschiedene Lehrmethoden kennen", sagt die 21-Jährige aus Vöcklabruck.

An den verschiedenen Hochschulen arbeiten die Studierenden jeweils vier bis fünf Wochen in Schwerpunkten an verschiedenen Projekten. Das Jahr begann für Aschauer im September der Hogeschool PXL in Belgien, danach ging es im Oktober zur Fontys University of Applied Sciences.

Auf Safari im Kruger National Park in Südafrika Bild: privat

Im November schließlich machten die Studierenden in Hagenberg Station. Dort beschäftigten sie sich mit den Professoren Volker Christian und Ulrich Norbisrath mit dem "Internet of Things", also der digitalen Steuerung und Koordination von Maschinen. Auf dem Programm standen außerdem Besuche in Hallstatt, Linz und Salzburg. Vor Weihnachten ging es noch nach Spanien, dann nach Südafrika – für Aschauer ein ganz besonderes Erlebnis.

In Pretoria beschäftigt sie sich mit Data Science. "Der Campus besteht aus vielen kleinen Bungalows mit einzelnen Klassenräumen. Draußen wachsen Mango- und Granatapfelbäume. Wenn man Glück hat, springt ein Affe durch die Äste", sagt die 21-Jährige. Sie hat bereits zahlreiche Ausflüge gemacht, zum Beispiel in den Kruger National Park und nach Kapstadt.

Demnächst geht es für Aschauer zurück nach Oberösterreich. "Für die Zukunft bleiben mir lebenslange Freundschaften, wertvolle Erfahrungen im universitären wie privaten Bereich und wunderschöne Erinnerungen", sagt sie. Auch im kommenden Wintersemester findet das Projekt statt – vier Hagenberger Studierende haben sich schon angemeldet.

