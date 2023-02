Ein Absolvent mischt sich ein

13 Tage dauerte beim Start-up-Unternehmen "easygoinc" der Umbau eines geeigneten Autos in ein Campingfahrzeug – inklusive Innenausbau samt Installation des ausklappbaren Zelts. Bis der Student der Fachhochschule Oberösterreich Lukas Zahner auf den Plan trat: Der Absolvent des Campus Wels hat gemeinsam mit seinem Betreuer David Kronawettleitner den Bauprozess von individuellen Campingfahrzeugen analysiert und dabei versucht, Verbesserungsansätze zu entwickeln – und das mit Erfolg.

Die Fahrzeugbauzeit konnte durch die Beschleunigung des Produktionsprozesses, eine Auslagerung von Arbeitsschritten an Drittpartner sowie einer standardisierten Bauanleitung auf bis zu acht Tage verkürzt werden. Die Optimierung des Bauprozesses bedeute für "easygoinc" nicht nur einen "zeitlichen", sondern auch "monetären Wettbewerbsvorteil", heißt es in einer Aussendung.

Vom Absolvent zum Mitarbeiter

"Die Produktionsverbesserung trägt dazu bei, die Kundenanforderungen an ihr umgebautes Fahrzeug noch besser zu erfüllen", freut sich Lukas Zahner, der das berufsbegleitende Anlagenbau-Studium am Campus Wels absolviert hat und mittlerweile bei easygoinc als Projektmanager im Bereich Fahrzeug- und Prozessentwicklung arbeitet. So könne das Start-up-Unternehmen künftig auch einen "wettbewerbsfähigen Kaufpreis" anbieten.

"Endkunden im Automobilbereich sind aufgrund des Marktdrucks sowie der sinkenden Fahrzeugverfügbarkeit mit steigenden Fahrzeugpreisen konfrontiert", sagt der Betreuer von Lukas Zahner und FH-Wissenschafter David Kronawettleitner. "Speziell während und nach den pandemiebedingten Lockdowns ist das Interesse an Campingfahrzeugen ungebrochen hoch."

