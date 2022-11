E-Governement: Die Chancen der neuen Austria-ID

Digitalen Betrugsfällen bei Privatpersonen oder Unternehmen könnten so den Kampf angesagt werden. Aber: Es gibt sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft Vorbehalte, unter anderem weil die Identität beim Staat gehalten werden muss.

Im Gegensatz dazu haben viele kein Problem, ihre Identität bei Internetkäufen offenzulegen und persönliche Daten zur Verfügung zu stellen. Die ID Austria ist demgegenüber ein Verfahren, wo keinerlei Daten "gehandelt oder verkauft" werden, und sie erfüllt höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards. Sie ermöglicht die sichere Unterschrift digitaler Dokumente und ist die Basis für die digitale Ausweisplattform. Ab 2023 ist sie europaweit nutzbar.

Der Arbeitsbereich Public Management der FH Oberösterreich in Linz betrachtet dieses Thema intensiv. Auch die 14. Public Management Impulse am 29. November 2022 thematisieren die Chancen der ID Austria in den Prozessen der öffentlichen Verwaltung auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene. Konkrete Anwendungsbeispiele und Umsetzungsszenarien zeigen das Potenzial einer digitalen Identität an der Schnittstelle zwischen Bürgern, Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen.