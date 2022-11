Optisch erinnern sie an die Abholstationen der Post. Doch statt knallgelb sind die Boxen von "Digitaler Marktplatz", die in Oberösterreich bereits an acht Standorten stehen, in dezentem Grau gehalten. Sie sind das Herzstück der Strategie des jungen Unternehmens, dass der Hagenberger FH-Alumnus Bernhard Aufreiter im Jahr 2021 gegründet hat.