Das herausgeforderte Amt

Der Linzer Magistrat hat mehr als 4200 Mitarbeiter und die Pensionierungswelle rollt an. In einem Fachvortrag vor Studierenden der FH Oberösterreich Campus Linz sprach Magistratsdirektorin Ulrike Huemer über die Strategie ihres Unternehmens. Denn die Zahl der Pensionierungen ist nicht die einzige Herausforderung. Es gehe nicht darum, wahllos neue Applikationen einzuführen, sondern bestehende Prozesse genauer unter die Lupe zu nehmen, sie einfacher, effizienter und innovativer zu gestalten. "Man kann sich als Hoheitsverwaltung überlegen, gewisse Verfahren zu vereinfachen, Bescheide bürgerfreundlicher zu formulieren oder auch Zahlungserleichterungen mittels QR-Codes zu ermöglichen", so Huemer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.