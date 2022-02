Traumberuf Technik: Sie hilft einem Roboter, seine Route zu finden

Türen öffnen, Ventile schließen, Hilfspakete überbringen oder Verletzte aus einsturzgefährdeten Gebäuden retten – das kann ein Rettungsroboter, der am Campus Wels der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) entwickelt wurde und mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen hat. "Mit meiner Arbeit möchte ich Menschen unterstützen. Speziell in Gefahrensituationen sollte es die Möglichkeit geben, diese von einer sicheren Entfernung aus zu kontrollieren", sagt Lisa-Maria Möseneder. Die 23-jährige Welserin ist Teil des Forschungsteams und dafür zuständig, dass sich der Rettungsroboter autonom fortbewegt. Dazu testet sie etwa Kartierungs- und Pfadplanungsalgorithmen.

Lisa-Maria Möseneder absolvierte ihre Matura am Realgymnasium Lambach und studiert Automatisierungstechnik an der FH OÖ. Derzeit arbeitet sie an ihrem Masterprojekt bei der Firma Rosenbauer. "Als Technikerin bin ich immer gefordert, mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen", sagt die Studentin. Zuvor habe sie Lehrerin für Mathematik und Physik werden wollen.