FH ist Spitzenreiterin im deutschsprachigen Raum

Mit einem Umsatz von fast 20,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr und einem Auftragsstand von 40 Millionen Euro ist die FH Oberösterreich weiterhin forschungsstärkste Fachhochschule Österreichs und Spitzenreiterin im deutschsprachigen Raum. Den Löwenanteil erbringt dabei die FH Wels.

Die Liste an Forschungsthemen ist lang, hier nur ein kleiner Auszug: Im Lebensmittelbereich wird mithilfe von Fruchtfliegen an vor Darmkrankheiten schützenden pflanzlichen Substanzen geforscht. In Biosciences wird an der Erzeugung von Wertstoffen aus industriellen und landwirtschaftlichen Abfallstoffen gearbeitet. Im Bauingenieurwesen wird getüftelt, wie Felskavernen als Großwärmespeicher für Fernwärmenetze eingesetzt werden können. Und in der Energie-Forschungsgruppe wird an einem innovativen Thermomanagementsystem mit Wärmespeicher für E-Fahrzeuge geforscht.