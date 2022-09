Alles neu macht der Herbst an Oberösterreichs Fachhochschulen

Die große Pause ist vorbei. Zwar stand die Lehre an den Fachhochschulen Oberösterreichs weitgehend still, doch weit gefehlt, wer annimmt, sie wären in einen Dornröschenschlaf gefallen. Abseits der Hörsäle hat sich vieles getan, vieles hat sich verändert. Vieles ist neu, wenn in einigen Wochen, am 1. Oktober, das Wintersemester wieder beginnt.