Studieren zwischen Österreich, Mexiko und Vietnam

Zehn Masterstudierende vom Campus Steyr der FH Oberösterreich brachen kürzlich in die Stadt Mexicali auf: Im Nordwesten des Landes werden sie ihr zweites Semester an der "CETYS Graduate School of Business" (GSB) verbringen. Sie freue sich auf die Erfahrungen und Lernmöglichkeiten, sagt Studentin Johanna: "Es ist eine einzigartige Gelegenheit, in eine neue Kultur einzutauchen, meine akademischen und persönlichen Horizonte zu erweitern und mit inspirierenden Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten."

Ermöglicht wird dieses "Abenteuer Studium" durch das "Triple Degree"-Programm im Masterstudiengang "Global Sales and Marketing": Die Studierenden haben die Möglichkeit, an drei Hochschulen – FH Oberösterreich, GSB in Mexiko und "Vietnamese-German University" in Ho Chi Minh – einen Abschluss zu machen. "Diese internationale Ausbildung vermittelt fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit starkem Fokus auf interkulturellem Management und globalen Vertriebsstrategien", erklärt Margarethe Überwimmer, Studiengangsleiterin von "Global Sales and Marketing".

Schon kurz nach ihrem Studienstart berichtet Studentin Laura von überwältigenden Eindrücken: "Das Eintauchen in die reiche und lebendige Kultur Mexikos, die Erkundung seiner dynamischen Wirtschaft und der Kontakt mit wunderbaren Menschen haben meinen Blickwinkel bereits auf eine Weise erweitert, die ich mir nicht hätte vorstellen können."

Nach dem Semester in Mexiko wird der nächste Abschnitt des Studiums in Vietnam stattfinden. Nach Abschluss ihres Studiums erhalten die Studierenden einen "Master of Arts in Business" von der FH Oberösterreich sowie jeweils einen "Master of Business Administration" von den Hochschulen in Mexiko und Vietnam.

Eine Bewerbung für den Studienbeginn im Herbst 2025 ist noch bis 30. Juni möglich. Weitere Informationen gibt es online auf der Webseite der FH Oberösterreich.

