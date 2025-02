Steyrer Wirtschaftsstudien stärken Nachhaltigkeit, KI und Flexibilität

Die Wirtschaft befindet sich im ständigen Umbruch – und mit ihr das Studium an der Fakultät für Wirtschaft und Management der FH Oberösterreich in Steyr. "Alle zwei bis drei Jahre werden die wirtschaftlichen Studiengänge gezielt aktualisiert, um den Anforderungen Rechnung zu tragen", sagt Dekan Heimo Losbichler. Fünf Studiengänge haben ihre Curricula aktualisiert. Ab kommendem Herbst haben die Themen Nachhaltigkeit und KI sowie flexible Studienangebote am Steyrer Campus zusätzlichen Stellenwert.

Die Änderungen betreffen sowohl Bachelor- als auch Master-Studiengänge:

Das Bachelor-Studium "Internationales Logistik-Management" stellt im Herbst auf Englisch um. Damit will der Studiengang verstärkt potenzielle Fachkräfte aus dem Ausland nach Oberösterreich holen. Während ihrer Zeit in Steyr können sie Deutsch lernen, um sich für die Arbeit im deutschen Sprachraum zu qualifizieren. "Wir öffnen damit die Tür für Studierende aus aller Welt", sagt Studiengangsleiter Oliver Schauer. Auch die österreichischen Studierenden sollen davon profitieren: "Wir bereiten unsere Absolventen optimal auf die Anforderungen einer international vernetzten Wirtschaft vor." Weiter in Deutsch angeboten wird die berufsbegleitende Variante des Studiums.

stellt im Herbst auf Englisch um. Damit will der Studiengang verstärkt potenzielle Fachkräfte aus dem Ausland nach Oberösterreich holen. Während ihrer Zeit in Steyr können sie Deutsch lernen, um sich für die Arbeit im deutschen Sprachraum zu qualifizieren. "Wir öffnen damit die Tür für Studierende aus aller Welt", sagt Studiengangsleiter Oliver Schauer. Auch die österreichischen Studierenden sollen davon profitieren: "Wir bereiten unsere Absolventen optimal auf die Anforderungen einer international vernetzten Wirtschaft vor." Weiter in Deutsch angeboten wird die berufsbegleitende Variante des Studiums. Entscheidungen, die sich auf eine breite Datenbasis stützen, können in einer komplexen wirtschaftlichen Umgebung der Schlüssel zum Erfolg sein. Mit KI wird Studierenden in "Prozessmanagement und Business Intelligence" ein Werkzeug an die Hand gegeben, das diese Entscheidungen erleichtern soll. Die angehenden Fachkräfte lernen, die Technologie praktisch anzuwenden. "Damit wollen wir die Studierenden bestmöglich auf die digitale Transformation vorbereiten", sagt Studiengangsleiter Gerhard Halmerbauer. Neben ökonomischen sollen auch ökologische Faktoren im Themenbereich Prozessoptimierung eine stärkere Rolle spielen.

ein Werkzeug an die Hand gegeben, das diese Entscheidungen erleichtern soll. Die angehenden Fachkräfte lernen, die Technologie praktisch anzuwenden. "Damit wollen wir die Studierenden bestmöglich auf die digitale Transformation vorbereiten", sagt Studiengangsleiter Gerhard Halmerbauer. Neben ökonomischen sollen auch ökologische Faktoren im Themenbereich Prozessoptimierung eine stärkere Rolle spielen. Mehr Wahlmöglichkeiten bekommen die Studierenden in "Marketing und Digital Business" , kündigt Studiengangsleiter Gerald Petz an: "Sie können gezielt Schwerpunkte setzen, um sich in Bereichen zu spezialisieren, die für sie persönlich und den Arbeitsmarkt der Zukunft relevant sind." Inhaltlich werden auch hier KI und nachhaltiges Wirtschaften mehr Raum erhalten.

, kündigt Studiengangsleiter Gerald Petz an: "Sie können gezielt Schwerpunkte setzen, um sich in Bereichen zu spezialisieren, die für sie persönlich und den Arbeitsmarkt der Zukunft relevant sind." Inhaltlich werden auch hier KI und nachhaltiges Wirtschaften mehr Raum erhalten. Erkenntnisse aus dem Logistikum, dem Logistik-Forschungszentrum der FH Oberösterreich in Steyr, untermauern die Veränderungen im Master-Studium "Supply Chain Management" : Unter dem Schlagwort "Supply Chance Excellence" sollen die Studierenden lernen, wie sie Lieferketten im laufenden Prozess evaluieren und verbessern können. Außerdem werden die Rolle von Wirtschaftsdaten bei Managemententscheidungen und innovationsfreundliche Mitarbeiterführung verstärkt behandelt. Auch hier würden die Wahlmöglichkeiten gestärkt, sagt Studiengangsleiter Franz Staberhofer: "Dank flexibler Studienmodelle ermöglichen wir eine Ausbildung, die auf die Bedürfnisse unserer Studierenden zugeschnitten ist."

: Unter dem Schlagwort "Supply Chance Excellence" sollen die Studierenden lernen, wie sie Lieferketten im laufenden Prozess evaluieren und verbessern können. Außerdem werden die Rolle von Wirtschaftsdaten bei Managemententscheidungen und innovationsfreundliche Mitarbeiterführung verstärkt behandelt. Auch hier würden die Wahlmöglichkeiten gestärkt, sagt Studiengangsleiter Franz Staberhofer: "Dank flexibler Studienmodelle ermöglichen wir eine Ausbildung, die auf die Bedürfnisse unserer Studierenden zugeschnitten ist." Im Studiengang "Digital Business Management", den die Johannes Kepler Universität und die FH in Kooperation anbieten, wird die Rolle von KI ebenfalls intensiver behandelt. "Mit der Anpassung des Curriculums reagieren wir auf zentrale Entwicklungen", sagt Studiengangsleiter Rene Riedl. KI und moderne Technologie in der Digitalwirtschaft rücken in den Mittelpunkt. Besonders sollen die Studierenden auf Digitalisierungsprojekte vorbereitet werden.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer