Neues Projekt-Quartett am FH-Campus in Steyr

Bilder von leeren Regalen in Lebensmittelgeschäften sind uns allen aus der Anfangszeit der Pandemie in Erinnerung. Neue Forschungsprojekte der FH Oberösterreich im Logistikum auf dem Campus Steyr widmen sich der Ursache dieser Probleme: Unterbrechungen in Lieferketten.

Im Projekt "SYRI" beschäftigen sich Projektleiterin Melanie Hinterplattner und ihr Team damit, wie Ausfälle in der Supply Chain vorhergesehen werden können. Das soll es ermöglichen, rechtzeitig Schritte zu setzen und schwere Störungen zu vermeiden.

Michael Herburger leitet zwei Forschungsprojekte, die verhindern sollen, dass es überhaupt zu Ausfällen kommt. Neben kritischer Infrastruktur soll dabei der Fokus verstärkt auf unterstützende Unternehmen in Schlüsselindustrien gelegt werden, also auf Zulieferer von wichtigen Vor- oder Zwischenprodukten oder Know-how-Träger.

"Es freut uns, dass wir mit unserer Forschung in Krisenzeiten nun durch die Bewertung von Risiken nahezu in Echtzeit einen direkten Beitrag zur Sicherstellung der Lieferketten auf nationaler Ebene leisten können", sagt Markus Gerschberger, Leiter des Kompetenzbereichs Supply Chain Management.

Im Mobilitätslabor Oberösterreich, das seit 2017 Steyrer Forscher betreiben, geht ein erfolgreiches Projekt in die zweite Runde: Das "MobiLab 2.0" unterstützt Unternehmen, Gemeinden und Städte dabei, Mobilitäts- und Logistiklösungen zu finden. Dabei stehen vor allem Nachhaltigkeit, ein optimierter Energie- und Ressourceneinsatz oder Flächenoptimierung im Vordergrund.