"Forschung Industrienah" am 19. September

Davon berichten Experten des Center of Excellence aus den Bereichen Logistik und Smart Production der FH Oberösterreich am 19. September in Steyr. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe "Forschung #Industrienah" des FH-Campus Steyr, heuer findet sie in Räumlichkeiten des Forschungskooperationspartners SKF Österreich in Steyr statt.

Parallel zu den Vorträgen finden ab 14.30 Uhr Sessions zu Digitalisierungsprozessen, Versorgungssicherheit, Kreislaufwirtschaft und neuen Herausforderungen statt. Hannes Leopoldseder und Gerhard Großauer halten am Abend Keynote-Reden. Danach folgt eine hochkarätige Diskussionsrunde zu Nachhaltigkeit und Green Deal.

Anmeldung im Netz unter: forschung.fh-ooe.at/industrienah