Die Welt studiert in Steyr

220 Studierende aus 54 Nationen studieren ab dem heurigen Semester wieder Wirtschaft am Fachhochschulcampus Steyr – entweder als reguläre Studierende oder als Austauschstudierende für ein Semester. "Internationalität im Studium bringt nicht nur neue Freunde und Kontakte auf der ganzen Welt, sondern vor allem auch einen Vorsprung im Wettbewerb um die besten Jobs", sagt Dekan Heimo Losbichler. Globales Denken sei gerade für angehende Managementexperten von großer Bedeutung.

Der Mix aus unterschiedlichen Kulturen, verschiedenen Sprachen und der Freude am interkulturellen Austausch geben dem Campus Steyr ein ganz besonderes Flair. Davon profitieren auch all jene Studierenden, die kein Auslandssemester absolvieren. Denn die Internationalität kommt zu ihnen "nach Hause", auf den Campus. Mit einer speziellen Welcome Week für Austauschstudierende starteten diese Woche 57 Austauschstudierende aus Malaysia, Ägypten, der Tschechischen Republik, Mexiko, den USA, Belgien, der Ukraine, Bolivien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Frankreich, Korea, Taiwan, Irland, Kasachstan, Chile, Kanada, Lettland und Deutschland ins neue Studienjahr. Aliff aus Malaysia und Lynn aus Belgien sind zwei von ihnen. Neben den thematischen Schwerpunkten am Campus Steyr war für beide klar, sie wollten ihr Auslandssemester in Österreich verbringen, weil es hier "einfach so wunderschön" ist.