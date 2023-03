Winterschool: Kaiserschmarrn und Prothesen

Gemeinsam mit Medizintechnik-Studierenden aus Deutschland, Großbritannien, Israel, Lettland, Polen und Sri Lanka haben Linzer FH-Professoren und -Studierende eine Woche lang an den Themen "Prosthetics", "Materials" und "Medical Simulations" gearbeitet.

"Ein besonderes Highlight war die Führung im Linzer Kepler-Universitätsklinikum, wo die internationalen Studierenden eine breite Palette an modernsten Medizinprodukten erleben konnten", sagt der FH-Professor vom Department Medizintechnik, Robert Merwa. "Wertvolle Eindrücke" und "viele praktische Fähigkeiten" habe sie sammeln können, sagte Gili Amir aus Israel, die am Holon Institute of Technology studiert.

Einführung in die Gastronomie

Doch nicht nur fachlich gingen die Studierenden auf Erkundungstour, zwei Linzer trugen Sorge, dass auch "die Einführung in die Gastronomie" nicht zu kurz kam. So stand etwa Kaiserschmarrnessen auf dem Plan, im Anschluss ging es ins Ars Electronica Center und in die Linzer Stahlwelt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.