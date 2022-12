Wie man in der Ergotherapie Haltung bewahrt

In Teams von fünf bis sechs Studierenden werden insgesamt sechs Projekte umgesetzt.

Die Schwerpunkte sind ergonomische Beratung für den Arbeitsplatz in einer Versicherungsfirma, ein Workshop zum Arbeiten am Pferdehof mit "speziellem Fokus auf der Tätigkeit des Ausmistens", ein Workshop mit Senioren in einem Fitness-Studio, in einem Reha-Studio und das ergonomische Tragen und Packen der Schultasche für Schüler der zweiten Klasse Volksschule.

"Jedes Jahr ist es wieder aufregend, die Studierenden begleiten zu dürfen", sagt Gerda Estl vom Studiengang Ergotherapie. So würden die Studierenden ihre sozialen Kompetenzen in der Arbeit an einem Projekt erweitern.

