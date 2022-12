Wie der Spagat zwischen Beruf und Studium gelingt

Auf dem modernen Arbeitsmarkt ist Stillstand immer ein Rückschritt: Wer erfolgreich sein will, muss sich ständig weiterentwickeln und dazulernen.

Die FH Oberösterreich bietet mehrere Studiengänge an, die speziell auf die Bedürfnisse Berufstätiger abgestimmt sind: Insgesamt 14 Bachelor- und 18 Masterstudiengänge können an den vier Standorten in Wels, Linz, Steyr und Hagenberg berufsbegleitend beziehungsweise dual absolviert werden. Darüber hinaus gibt es auch neun Weiterbildungslehrgänge an den unterschiedlichen Fakultäten.

Die Lehrveranstaltungen in diesen Studiengängen finden vor allem abends, freitags oder samstags statt, zum Teil auch geblockt und online. Beim dualen Studium teilt sich die Studienzeit in Theorieteile an der Fachhochschule und Praxisphasen im Unternehmen auf. Mitte Jänner informiert die FH Oberösterreich über die Möglichkeiten des berufsbegleitenden Studierens. Jeweils einen Abend lang stellt jede Fakultät ihr entsprechendes Angebot vor:

16. Jänner ab 18.30 Uhr: Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg

Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg 17. Jänner ab 17 Uhr: Fakultät für Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften in Linz

Fakultät für Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften in Linz 19. Jänner ab 17 Uhr: Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels

Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels 20. Jänner ab 17 Uhr: Fakultät für Wirtschaft und Management in Steyr (vor Ort und online)

"Lebenslanges Lernen wird tatsächlich immer wichtiger. Mit unseren berufsbegleitenden Studiengängen und weiterbildenden Lehrgängen leisten wir unseren Beitrag, um ambitionierte Berufstätige für die nächsten Karriereschritte fit zu machen", sagt Gerald Reisinger, Präsident der FH Oberösterreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.