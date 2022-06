Vom Linzer Campus aus nach Europa

Barbara Kern und Andrea Bögl besuchten die ZHAW, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. In der Schweiz besichtigten sie Kliniken, an einer trafen sie sogar auf einige ihrer Studierenden, die ein Praktikum absolvierten. Eine Woche belegten die Studentinnen Dorothea Ender und Doris Klösch in Belgien den International Summer Course, ein Tag wurde mit Kindergartenkindern verbracht: "Das war sehr herausfordernd, die Sprachbarriere war ja enorm." Und Doris Detter-Biels vom Studiengang Logopädie reiste nach Rotterdam, um dort die Aussprache-App "Der Sprachforscher" zu präsentieren.