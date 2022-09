Ungewöhnlicher Studienort

Er forscht in Venedig an der Universität Ca’ Foscari an Brustkrebs. 5500 neue Fälle werden jährlich in Österreich diagnostiziert. Mit 1600 Todesfällen ist Brustkrebs die häufigste Krebstodesursache bei Frauen. Ziel ist es, den Nachweis von Krebszellen durch Biosensoren zu beschleunigen.

An der FH Oberösterreich wird Auberger mit seiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit den Studiengang "Applied Technologies for Medical Diagnostics" (ATMD) in Linz absolvieren. Das Studium wird gemeinsam mit der FH Gesundheitsberufe angeboten.