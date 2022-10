Sucht im Alter, ein Tabuthema

Das Thema "Sucht im Alter" ist ein Tabu, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Ausbildung der künftigen Pflegekräfte, wie es scheint. Zwei Semester lang führten Studierende des Bachelorstudiums Public Management unter der Leitung von Daniela Wetzelhütter eine empirische Sozialforschung zum Thema "Suchtprävention im Alter – Möglichkeiten und Bedarfe des mobilen Pflegeangebotes in der Stadt Linz" durch.

Dem Institut für Suchtprävention war es ein Anliegen, die präventive Rolle des mobilen Pflegedienstes zu skizzieren und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Methodisch wurde mit Literaturrecherche, Interviews und Fragebögen gearbeitet. Dessen Rücklauf betrug mit 99 Exemplaren 55 Prozent. Der Frauenanteil der Befragten betrug 91 Prozent. Die Ergebnisse: Die Pfleger der mobilen Dienste sind zu 65 % mehrmals im Monat bis täglich mit Klienten, die einen möglichen Substanzmissbrauch aufweisen, konfrontiert. In der Ausbildung wird das Thema Sucht dagegen laut den Befragten aus den Sozialdiensten wenig bis "nur allgemein" behandelt. Der Bedarf an Weiterbildungen, um im Arbeitsalltag besser auf die Suchtprävention und den Umgang mit Sucht eingehen zu können, ist groß.