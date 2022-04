So kann der grüne Wandel gelingen

Gemeinsam wird an der Umsetzung des "Erasmus+"-Projekts "DiGreen – Digital government for green municipalities and cities" gearbeitet und die Stadt Linz, die Oberösterreichische Zukunftsakademie sowie die Marktgemeinde Kremsmünster als Projektpartner auf ihren Umgang mit Herausforderungen des digitalen und grünen Wandels untersucht.

Zusätzlich werden Lehrmaterialien erstellt. Zielgruppe sind Institutionen und ihre Mitarbeiter wie auch Studierende aus Lehrgängen in diesem Themenfeld.