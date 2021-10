Formationsflug der Antikörper entschlüsselt

Und spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie auch in der Allgemeinheit weithin bekannt. An der FH Linz konnten Forscher nun die spezielle Bindung von Antikörpern entschlüsseln und so vermutlich auch einen Beitrag zur Bekämpfung von multiresistenten Keimen liefern.

"Antikörper setzen sich nicht einfach auf Viren, Bakterien oder Zellen drauf", sagt Johannes Preiner vom Department für Medizintechnik. "Sie bilden an der Oberfläche eines Fremdkörpers zu sechst eine Sternstruktur, erst dann kann der Fremdkörper vom Immunsystem angegriffen und auch zerstört werden." Es gibt allerdings auch Bakterien, die Antikörper durch Proteine vom Bilden einer solchen Struktur abhalten können. "Jetzt wissen wir auch, wo wir bei der Bekämpfung von multiresistenten Krankenhauskeimen ansetzen müssen", sagt Preiner. "Wenn wir die Strategie der Keime kennen, können wir diese Praxis vielleicht auch auf Krebszellen anwenden."