FH Gesundheitsberufe erforscht Folgen von Armut in der Schwangerschaft

Studien aus mehreren Ländern bestätigen: Schwangere in Familien, die von Armut betroffen sind, kämpfen mit mehr gesundheitlichen Problemen während der Schwangerschaft und haben weniger Ressourcen, um diese Herausforderungen zu meistern. Aufgrund der großen Unterschiede in den unterschiedlichen Ländern ließen sich diese Ergebnisse aber nicht einfach auf Österreich umlegen, erklärt Barbara Schildberger, Leiterin des Studiengangs Hebamme an der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich: "Unser Gesundheitssystem funktioniert doch noch besser als zum Beispiel in Großbritannien."

Es brauche Daten, um die Situation armutsbetroffener Schwangerer und Kinder kurz nach der Geburt zu erkennen und zu verbessern. Deshalb führt Schildberger mit ihrem Team derzeit eine Studie zu diesem Thema durch. "Wir hoffen, dass auf dieser Grundlage Maßnahmen zur Unterstützung von armutsbetroffenen Familien gesetzt werden können."

Im ersten Schritt hat das Team 700 Personen per Onlinefragebogen dazu befragt, wie ihre ökonomische Situation aussieht und wie ihre Schwangerschaft verlaufen ist. Bei der Erstellung des Fragenkatalogs haben Studierende die FH-Mitarbeiter unterstützt. "Das Einkommen ist nicht immer der beste Anhaltspunkt für die finanzielle Situation, es kann ja im Hintergrund Vermögen oder familiäre Unterstützung vorhanden sein", erklärt Schildberger.

Deshalb wurde zum Beispiel abgefragt, wie schwierig es für den Haushalt ist, eine 100 Euro teure Reparatur zu finanzieren. Auch im Zusammenhang mit der Schwangerschaft und Geburt wurden Fragen zu den finanziellen Möglichkeiten gestellt.

Zwei-Klassen-Medizin

"Es gibt in Österreich eine Grundversorgung, Geburtsvorbereitungskurse oder einige Screenings sind zum Beispiel kostenlos", sagt Schildberger. Aber selbst kostenlose Angebote würden armutsbetroffene Familien oft nicht in Anspruch nehmen, weil sie sich aus Scham in die Isolation zurückzögen.

Aktuell befinde sich die Studie in Auswertung, eines habe sich aber bereits gezeigt, sagt Schildberger: "Besser situierte Familien, gerade mit akademischer Bildung, nehmen sehr häufig an solchen Studien teil. Die Zielgruppe, die wir eigentlich so dringend bräuchten, erreichen wir leider nur sehr schwer. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Forschern aus anderen Ländern", sagt die Studiengangsleiterin.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.