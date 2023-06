FH baut Krankenpflege aus

Seit dem Jahr 2018 bietet die Fachhochschule für Gesundheitsberufe den Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege an. Es sollte ein Jahr dauern, bis die ersten darauf aufbauenden, berufsbegleitenden Spezialisierungen starteten: "Kinder- und Jugendlichenpflege" sowie "Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege" am Med Campus V in Linz.

Anfang 2020 kamen gleich vier weitere Hochschullehrgänge dazu: Anästhesiepflege, Intensivpflege, Kinderintensivpflege und Pflege im Operationsbereich. Zwei Jahre später, 2022, erfolgte der Lehrgang "Pflege bei Nierenersatztherapie", und heuer wächst das Angebot weiter: "Pflegemanagement" kommt hinzu.

Im Hochschullehrgang würden sich die Studierenden "Kompetenzen aneignen, welche zur Ausführung einer Führungsposition im basalen und mittleren Pflegemanagement erforderlich sind", wirbt Bettina Schneebauer, Geschäftsführerin der FH, für das Angebot. "Unsere Absolventen haben so eine Schlüsselrolle bei der berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit."

Mehr Verständnis

Wer den zwei Semester andauernden Lehrgang absolvieren will, muss eine Berufsberechtigung vorweisen oder mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege haben. Der Studiengang wird am Med Campus V in Linz und bei den Barmherzigen Schwestern in Ried angeboten.

Bewerbungen sind bis 15. August online möglich. Der Studiengang erweitere "das Verständnis für die Fähigkeiten der nachrückenden Pflegenden", ist Lehrgangsleiterin Martha Böhm überzeugt.

Die Lehrgangsgebühren von 5700 Euro – aufgeteilt auf zwei Semester – werden meist von den jeweiligen Dienstgebern übernommen.

