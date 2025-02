Einblicke in 3D-Drucklabor für Studierende

Anatomische Modelle, die eigens für den Patienten angefertigt werden, Schablonen für Chirurgen und Implantate mit Körperzellen: Der 3D-Druck bietet in der Medizintechnik zahlreiche Möglichkeiten, um verschiedene Behandlungen zu verbessern. Studierende vom Campus Linz der FH Oberösterreich erhielten kürzlich gemeinsam mit internationalen Kollegen am Kepler Universitätsklinikum (KUK) Einblicke in diese Zukunftstechnologien.

FH-Professor Robert Mera organisierte für die "Winter School of Medical Engineering", bei der sich Studierende aus Linz mit Internationals austauschen konnten, eine Führung im Drucklabor für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Vertreten waren angehende Medizintechniker aus dem Vereinigten Königreich, Irland, der Schweiz, den Niederlanden, Litauen, Albanien und der Türkei.

