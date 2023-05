Vorhang auf für Filme von Hagenberger Studierenden

Eine Stadt, die von Schwammerln verwüstet wird. Ein Museum mit einem ungewöhnlichen Ausstellungsstück. Und eine Fabrik, in der Menschen gegen Maschinen kämpfen.

Diese und andere Geschichten erwarten das Publikum beim großen FH-Filmabend im Linzer Moviemento-Kino am 25. Mai ab 19 Uhr. Die Studierenden der Studiengänge "Medientechnik und -design" sowie "Digital Arts" am FH-Campus Hagenberg stellen ihre Filme und Animationen vor, die in den vergangenen beiden Studienjahren entstanden sind.

Zwischen Ernst und Komödie

Es sei die Rückkehr einer Tradition, sagt Professor Roland Keil, der in den erwähnten Studiengängen unterrichtet und den Abend veranstaltet. "Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause können wir endlich wieder unsere Werke in Linz einer breiten Öffentlichkeit zeigen", sagt er.

Neben professioneller Technik und visueller Kreativität sei inhaltlich durchaus Tiefgang zu erwarten: "Die meisten Werke setzen sich mit aktuellen gesellschaftlichen und umweltbedingten Herausforderungen auseinander. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – kommt auch der Humor nicht zu kurz", sagt Keil.

Die Werkschau startet um 19 Uhr im Movie 1 des Moviemento. Der Eintritt ist frei, im Anschluss stehen die Filmschaffenden vor Ort für Gespräche zu ihren Werken zur Verfügung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper