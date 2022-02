Noch bis am Abend laufen die Vorbereitungen in Hagenberg auf Hochtouren, bevor heute um 18 Uhr Showtime ist. Dann geht nämlich "Hagenberg On Air" live, der neue digitale TV-Sender des FH-Campus im Mühlviertel. In einem Livestream stellen die Studierenden des Bachelorstudiengangs "Medientechnik und -design" (MTD) im dritten und fünften Semester zehn Projekte vor, die sie in ihrer Studienzeit fertiggestellt haben.