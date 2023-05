Mit Sicherheit ein voller Erfolg

Alljährlich öffnet die Fakultät für Information, Kommunikation und Medien an der FH Hagenberg ihre Pforten zum zweitägigen "Security Forum". Dieses Mal nahmen mehr als 300 nationale und internationale Experten aus der IT-Branche teil. "Als Studierende so ein internationales Top-Event zu veranstalten, ist schon eine große Herausforderung. Wir freuen uns sehr, dass uns alles so gut gelungen ist", sagt der 21-jährige Student Fabian Traxler. Vor allem freue man sich aber darüber, dass das Event schon sehr früh ausverkauft gewesen sei. Traxler war Hauptorganisator des diesjährigen "Security Forums" und ist Student im Bachelor-Studiengang "Sichere Informationssysteme".

Eine bahnbrechende Entdeckung, über die in der New York Times, der BBC und dem Spiegel berichtet wurde, stand im Mittelpunkt einer Keynote am ersten Veranstaltungstag. George Lasry berichtete, wie er zusammen mit Kollegen über 50 Briefe von Mary Stuart, Queen of Scotts, in der französischen Nationalbibliothek entdeckte und entschlüsseln konnte. Dabei zeigte er auf, wie Algorithmen helfen, historische Geheimnisse zu lüften. Diskutiert wurde auch die Technik des "Deep Fake", die Cyberkriminelle für sich entdeckt haben, um Gesichter und Stimmen nahezu unerkennbar zu replizieren. Zudem widmete man sich der Cybersicherheit bei Fahrzeugen – von Pkw über Busse bis hin zu Baggern und Mähdreschen sind diese inzwischen zu "Tablets auf Rädern" geworden.

