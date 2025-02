"Innovation Week": Studierende lösten Probleme aus der Wirtschaftspraxis

Ihr zehnjähriges Jubiläum feierte Mitte Februar die Innovation Week der FH Oberösterreich: 36 Studierende aus Hagenberg, Wels und Steyr sowie der Johannes Kepler Universität (JKU) arbeiteten in der Linzer Tabakfabrik fünf Tage lang an Projekten für Unternehmen wie die Energie AG, Keba und Loxone. "Die Studierenden lernen, komplexe Aufgabenstellungen kreativ, iterativ und interdisziplinär zu lösen", sagt Initiatorin Daniela Freundthaler-Mayrhofer vom FH-Campus Hagenberg.

Nachdem sie eine Woche lang in interdisziplinären Teams zusammengearbeitet hatten, präsentierten die Studierenden ihre Lösungen vor den Unternehmenspartnern und Lehrenden. "Wir mussten uns innerhalb kurzer Zeit in ein fremdes Thema hineindenken und gemeinsam kreativ den Prozess gestalten", sagt Elias Pühringer, Student im Master Kommunikation, Wissen, Medien in Hagenberg.

Projektleiter Josef Altmann sieht einen großen Mehrwert für die Teilnehmer: "Die Innovation Week ermöglicht den Studierenden, ihr theoretisches Wissen in realen Projekten anzuwenden und Praxiserfahrung zu sammeln."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper