Hagenberg: Master Night

Im IT- oder Mediensektor dient ein Masterstudium oft als Einstieg, um die nächste Stufe der Karriereleiter zu erklimmen. In genau diesen Bereichen stehen am FH OÖ Campus Hagenberg zwölf Masterprogramme zur Auswahl.

Diese werden bei einem Online-Infoabend am Mittwoch, 19. Jänner, von 18 bis 19.30 Uhr präsentiert. Bei der "Virtual Master Night" werden via YouTube ein Einführungsvortrag zum Masterstudium in Hagenberg und ein Überblick über die zwölf Masterstudiengänge – drei davon berufsbegleitend – präsentiert. Die Studiengangsleiter geben einen kurzen Einblick in die Besonderheiten ihres Studiengangs. Anschließend schildern Studierende und Absolventen der FH im Rahmen einer Talkrunde ihre Erfahrungen und ihre Karriere. Im Chat können derweil Fragen gestellt, im Anschluss via MS Teams Weiteres zu den Masterstudien erfragt werden. Professoren und Professorinnen sind auch für persönliche Beratung zur Stelle. Details zum virtuellen Infoabend sowie die Zugangslinks finden Interessierte unter www.fh-ooe.at. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich.