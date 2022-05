Doppelpack: Forschung hautnah in Hagenberg

"Die Begeisterung, Mixed-Reality-Technologien live zu erleben, war groß", sagt Christoph Anthes, Professor für Virtuelle und Augmentierte Realität in Hagenberg. Mehr als 150 Besucher kamen. Sie konnten etwa durch die digitale Nachbildung einer der Studiobühnen des Landestheaters Linz wandern, die Zivilcourage im VR-Spiel testen, die eigenen Bewegungen beim Mixed-Reality-Boxen trainieren und im Flugsimulator eine Boeing steuern.

Tags darauf hielt der Softwarepark Hagenberg bei der Langen Nacht der Forschung seine Pforten bis kurz vor Mitternacht geöffnet – und 1300 Besucher waren dabei. Erleben, staunen und ausprobieren hieß es bei den 34 Stationen, an denen 13 Aussteller – darunter die Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien – unter dem Motto "Erlebe die Zukunft" aktuelle IT-Trends vorstellten. Neben interaktiven Ausstellungen am FH-Campus, im amsec und im IT-Center schufen das FH-Kino, der Kinder-Forscherpass und eine Zaubershow einen spannenden Abend für die ganze Familie.

Zu den Projekt-Highlights, die die Fachhochschule vorstellte, zählten neben Mixed Reality, die bereits am Donnerstag zum Einsatz gekommen war, auch smarte Kleidungsstücke, die Bewegungen analysieren, und Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Bereich der IT-Sicherheit. Einblicke gab es auch in die Bioinformatik und die Rolle der Proteine in der Medikamentenforschung.