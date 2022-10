Wer ist der beste Dissertant der Fachhochschule im Jahr 2022? Diese Entscheidung fiel Ende September bei einer Wahl an der Fakultät Linz. Jede der vier Fakultäten trat mit einem Kandidaten an. Am Ende war es Michael Plattner von der Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg, der das Rennen für sich entscheiden konnte. Er konnte die vier Vizedekane für Forschung und Entwicklung, die vier Research-Center-Leiter, den Provost der FH OÖ sowie die Leiterin des Promotionskollegs mit seiner Präsentation überzeugen.

Die Auszeichnung sei eine "schöne Bestätigung für die Qualität meiner Arbeit und ein Ansporn, mich in meinem Forschungsfeld weiter zu vertiefen", freut sich der 28-Jährige aus Zirl in Tirol. Das Thema von Plattners Arbeit lautet "Kamera-basierte Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation im sichtbaren Lichtspektrum mittels modulierter Rücklichter".

Kommunikation zwischen Autos

Ziel ist es, zwischen den Fahrzeugen einen verschlüsselten Kommunikationskanal aufzubauen. Damit wird es möglich, zeitkritische Entscheidungen im Straßenverkehr gemeinsam zu treffen, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Michael Plattner hat das Mobile-Computing-Bachelor- und -Masterstudium am Campus Hagenberg absolviert. Seit drei Jahren ist er hauptberuflich am Department Smart and Interconnected Living (kurz SAIL) tätig und unterstützt "seine" ehemaligen Studiengänge als Assistenzprofessor. Seit 2020 absolviert Plattner auch ein Doktoratsstudium im Bereich der Technischen Wissenschaften an der Johannes-Kepler-Universität in Linz.