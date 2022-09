Computeranimation vor dem Vorhang

Wenn Linz beim Ars Electronica Festival drei Tage lang zur Medienhauptstadt Europas wird, mischt der Campus Hagenberg der FH Oberösterreich kräftig mit: Heute und morgen geben internationale Experten beim "Expanded Animation Symposium" spannende Einblicke in die Welt der Computeranimation.

Für die Veranstaltung, die vom Department Digital Media der FH Oberösterreich in Kooperation mit dem Ars Electronica Festival und der University of Creative Arts Farnham ausgerichtet wird, sind 28 Vortragende aus 14 Ländern angereist. Sie berichten in Vorträgen und bei Podiumsdiskussionen aus der Praxis, über Technologien und wirtschaftliche Gegebenheiten im Bereich der Computeranimation. Der Fokus liegt heuer auf künstlicher Intelligenz und Gaming. Auch FH-Absolventen sind unter den Speakern. Die Veranstaltung findet erstmals im AEC statt.

Doch auch an anderer Stelle ist die FH Oberösterreich am AE vertreten: Bei den Campus-Exhibitions werden auch wieder studentische Projekte der FH ausgestellt. "Digital Sensing", eine Zusammenarbeit von vier Studierenden, beschäftigt sich etwa mit Möglichkeiten zur digitalen Erfassung des menschlichen Körpers.

expandedanimation.com