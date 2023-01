Bahamas: Lehren, wo andere urlauben

Lehren, wo andere urlauben, hieß es für zwei "Embedded Systems Design"-Masterstudenten der Fakultät Hagenberg. Für Daniel Lauß (24) aus Oepping und Florian Meißl (23) aus Bad Ischl ging es auf die Bahamas. Dort präsentierten sie ihre wissenschaftlichen Arbeiten auf der IEEE ICMLA 2022, kurz für International Conference on Machine Learning and Applications.

Lauß hatte eine Handgestenerkennung entwickelt, die mit einem Sensorhandschuh und künstlicher Intelligenz funktioniert. Auch Meißl arbeitete mit künstlicher Intelligenz. Und zwar an einer neuen Technik, die es ermöglicht, Handschrift durch einen besonderen Stift zu digitalisieren. Dabei haben die beiden FH-Studierenden Modelle und Algorithmen für künstliche Intelligenz optimiert, damit diese vom Mikrocontroller effizienter verarbeitet werden können. "Die Ergebnisse, die wir dabei erzielen konnten, waren so gut, dass unsere Betreuer in der Forschungsgruppe, Phillip Petz und Florian Eibensteiner, meinten wir sollten diese bei einer Konferenz zeigen", sagen die Studierenden rückblickend. Und durchaus mit Stolz. Dazu verfasste jeder ein Paper über seine durch die Bachelorarbeit gewonnenen Erkenntnisse.

Bei der Präsentation

Das brachte ihnen auch die Dienstreise auf die Bahamas ein. Die Konferenzteilnahme dort wird den beiden Studenten jedenfalls ein unvergessliches Erlebnis bleiben, da sind sie sich sicher. "Es war eine denkwürdige Erfahrung mit vielen hochklassigen Talks und spannenden Diskussion", so Daniel Lauß. Florian Meißl: "Auch die Kaffeepausen waren gewinnbringend, in denen wir mit zahlreichen internationalen Forschern Kontakte knüpfen konnten, die an ähnlichen Themen wie das Embedded Systems Lab arbeiten."

Bei der Rückreise legten die beiden Studenten dann auch kurzerhand noch einen dreitägigen Zwischenstopp in New York ein. Bahamas und Big Apple also – eine Kombi, von der wohl viele im Laufe ihres Studiums träumen.

