An der FH ist der Faschingstag Infotag

Die Informationsstände werden bereits aufgebaut, Flyer und Broschüren gedruckt und Dutzende Vorträge vorbereitet. An den vier Standorten der Fachhochschule Oberösterreich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Denn der 11. November ist nicht nur Faschingstag, er ist am Campus auch Infotag. Von 9 bis 17 Uhr können sich Interessierte über Informatik, Kommunikation und Medien in Hagenberg, Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften in Linz, Wirtschaft und Management in Steyr sowie Technik und Angewandte Naturwissenschaften in Wels informieren.

"Der Infotag bietet neben den einzelnen Programmpunkten auch die Möglichkeit, sich von der Atmosphäre vor Ort begeistern zu lassen, zu entdecken, wohin der eigene Weg führt und welchen Beitrag die FH OÖ dazu leisten kann", sagt Gerald Reisinger, der Geschäftsführer der Fachhochschule Oberösterreich. "Wir freuen uns auf zahlreiche Fragen."

Campus Hagenberg: In Hagenberg werden nicht nur Vorträge angeboten, sondern es können auch zahlreiche Lehrveranstaltungen aus den 22 Bachelor- und Masterstudiengängen besucht werden. Studierende, Professoren und Mitarbeiter stehen mit Rat und Tat zur Seite. Zusätzlich können die Speziallabore und Studios bei Campustouren erkundet werden

Linz: Am Campus Linz finden im gesamten Aulabereich Beratungsgespräche für die Studiengänge der drei Departments Medizintechnik, Gesundheits-, Sozial- und Public Management sowie Soziale Arbeit mit Professoren und teilweise auch Studierenden statt. Zusätzlich bietet die Fakultät auf der Website eine virtuelle Führung durch die medizintechnischen Labore an.

Steyr: Am Campus Steyr dreht sich alles um Wirtschaft und Digitalisierung. Vorträge, Campus-Führungen, persönliche Beratung sowie Open Lectures und Workshops geben Interessierten spannende Einblicke zu Studieninhalten und Karriereperspektiven. Zusätzlich zu den allgemeinen Studiengangsvorträgen gibt es auch spannendes Insider-Wissen mit Tipps und Tricks zum Aufnahmeverfahren, zu Auslandssemestern oder Nachhaltigkeit und die Zukunft im Metaversum. Wer den Campus zwischendurch allein mit dem Handy erforschen möchte, lernt bei der Campus-Quest die schönsten Plätze kennen und kann Rätsel lösen. Tolle Preise warten.

Wels: Interessenten können sich hier in Vorträgen über alle Welser Studiengänge informieren sowie sich von Studierenden beraten lassen und Lehrveranstaltungen besuchen. Bei einigen Studiengängen am Campus Wels können HTL-Absolventen ab März übrigens direkt ins zweite Semester einsteigen.

Auch die Themen Studieren ohne Matura und Weiterbildung kommen an der FH Oberösterreich nicht zu kurz: Im Center of Lifelong Learning (CoL3) werden flexible und zukunftsorientierte Bildungsformate angeboten – so würden die Studien- und Bildungsinteressierte "auf neue und innovative Karrierefelder" vorbereitet, ist die Fachhochschule Oberösterreich überzeugt. Infos gibt es im Center entweder als Kurzvorträge oder an Infoständen.