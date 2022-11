24 Teams kämpften um den Sieg

Der Klang der Teamnamen wie Erotico Madrid, BallerDasDaRein Istanbul, Hangover 96 oder Olympiakos PI-räus kommt allen Fußballfans bekannt vor. Hinter den originellen Abwandlungen berühmter Vereinsnamen stehen jedoch keine Profis, sondern Studierende aus allen vier Fakultäten der FH Oberösterreich in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels. Insgesamt 24 Teams – das ist Teilnahmerekord - zeigten beim 14. Hallenturnier der FH Oberösterreich in der Soccer Five Arena am Pleschinger See Herz, Begeisterung und nicht selten Klasse am Ball. Die Linzer Sozialarbeitsstudierenden von „Echt stark“ stemmten als das effizientere von zwei gleich starken Mannschaften nach einem 3:1 im Finale gegen das Team Maschinenbau aus Wels den Siegerpokal in die Höhe.

Ein Welser Duell

Unter den Studierenden der FH Oberösterreich gibt es immer wieder welche mit akademischer und fußballerischer Doppelbegabung. Daher ging es beim von Dekan Christian Stark von der Fakultät Linz organisierten Hallenfußballturnier der FH Oberösterreich mitunter erstaunlich trickreich und körperlich intensiv zur Sache. Vom 0:0 zwischen zwei defensiv robusten Teams bis zu einem 7:4 zwischen zwei vehement vorwärts stürmenden Mannschaften bot der Wettkampf dem Fußballherzen die gesamte Bandbreite.

Nach einer Vorrunde mit vier Gruppen zu je vier Mannschaften und einer Zwischenrunde, in der noch acht Teams übrigblieben, bewegte sich das Turnier aufs große und das kleine Finale zu. Letzteres – also das Spiel um Platz drei – entschied in einem rein Welser Duell übrigens Erotico Madrid für sich.

Gemeinsame Aktivität

„Unser Hallenfußballturnier soll die Studierenden aus allen vier Standorten der FH Oberösterreich zusammenführen. Der Fußballsport ist in vielen Teilen der Welt ein Bindeglied unter den Menschen, das gilt doch dann für die kleine Welt der FH Oberösterreich erst recht“ sagt ein über den regen Zuspruch erfreuter Turnierleiter Christian Stark. Standen beim FH-Fußballturnier nur männliche Studierende auf dem Feld? „Nein, wie immer mischten sich auch heuer wieder einzelne Studentinnen in die Teams.“ Eine spezielle Note brachten die internationalen Studierenden hinein, die unter den mehr als 150 Studierenden zahlreich vertreten waren.