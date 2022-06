15. Juni: Sommerkino in Hagenberg

Ab 21 Uhr verwandelt sich der Innenhof des FH2 Gebäudes in ein Open Air Kino. Bei kühlen Drinks und Popcorn lädt die FH bei freiem Eintritt zum gemeinsamen Filmschauen in der gemütlichen Runde.

"Hagenberg steht für ein Miteinander und Vernetzung, der vielzitierte ‚Hagenberg Spirit’ und die gute Studierendengemeinschaft sind gelebte Realität – wie auch Ende Mai das ÖH Sommerfest bei uns am Campus nach der Corona-bedingten Zwangspause endlich wieder zeigen konnte", sagt Dekan Berthold Kerschbaumer. Durch solche Veranstaltungen wolle der Campus sich auch für die Umgebung öffnen. "Mit dem neuen Sommerkino wollen wir uns einmal mehr als generationsumspannender Ort der Begegnung präsentieren", sagt Kerschbaumer.

Welcher Film vorgeführt werden wird, wird dieses Wochenende bekanntgegeben, denn bis gestern lief noch die Abstimmung zwischen drei – ab zwölf Jahren freigegebenen – Filmen: "Rotzbub", "Der Onkel" und "Monsieur Claude und sein großes Fest". Der Sieger wird auf der FH-Homepage bekanntgegeben.

FH-Führungen im Vorfeld

Im Vorprogramm wird außerdem der neue Campusfilm der Fachhochschule gezeigt. Medienaffine Maturanten können den Filmabend auch noch gleich nutzen, um sich über das Studienangebot in Hagenberg zu informieren, dessen Schwerpunkt auf Informatik, Kommunikation und Medien liegt. Im Vorfeld des Sommerkinos werden um 18 und 19 Uhr zwei Führungen über den Campus sowie persönliche Beratungen angeboten.

Insgesamt stehen 150 Tickets zur Verfügung, es gilt das Prinzip "First Come, First Served". Außerdem werden drei "VIP-Lounges" mit Sitzgelegenheit, Cocktails und Popcorn für je zwei Personen verlost. Alle anderen werden gebeten, Decken, Sitzgelegenheiten und warme Kleidung mitzubringen.

Bei Schlechtwetter findet der Kinoabend im großen Audimax-Hörsaal der Fakultät in Hagenberg statt.