FH Oberösterreich will künftig mit zwei asiatischen Universitäten kooperieren

Die Fachhochschule Oberösterreich (FHOÖ) wird künftig verstärkt mit zwei asiatischen Universitäten – in Bangkok (Thailand) und in Nanjing (China) – zusammenarbeiten. Eine diesbezügliche Erklärung wurde gestern, Montag, in Bangkok unterzeichnet. Gleichzeitig begann eine zweiwöchige Summer School in Thailand, mitveranstaltet von der FHOÖ.