FH Oberösterreich lädt ein zum Tag der offenen Tür

Eine FH, vier Standorte in Hagenberg, Linz, Wels und Steyr und 70 Studiengänge mit Topaussichten für die berufliche Zukunft: Interessierte können sich am 11. Juni über das Bildungsangebot der Fachhochschule Oberösterreich informieren. Das "Virtual Open House" ist eine Art Tag der offenen Tür, der wegen Corona online stattfindet. Teilnehmer klicken einfach auf das gewünschte Livestreaming-Angebot, dazu ist bloß die App MS Teams von Microsoft erforderlich.

FH-Studien können auch ohne Matura belegt werden, spezielle Infos gibt es daher auch zum Studienbefähigungslehrgang.

In Hagenberg liegt der Schwerpunkt auf Informatik für Medizin- und Biowissenschaften (Life Sciences), Hardware- und Softwaredesign und Medientechnik. Hier studieren 1500 Menschen. Als das "Silicon Valley Österreichs" genießt der Campus einen Ausgezeichneten Ruf. Mehr als 60 Computerlabs, ein Biolabor und ein Audio- und Filmstudio samt Greenbox stehen zur Verfügung. Das "Virtual Open House" öffnet am 11. Juni um 14 Uhr mit einem Vortrag über "Studieren und Leben in Hagenberg".

Auf dem FH-Campus in Linz mit mehr als 700 Studenten dreht sich alles um Medizintechnik und sozialwissenschaftliche Disziplinen. Hier kann ein Bachelor-Abschluss in sozialer Arbeit erworben werden. Bei der Ausbildung angehender Medizintechniker wird besonderer Wert auf Praktika gelegt. Das "Virtual Open House" startet um 13 Uhr mit Infos über den Bachelor in Medizintechnik.

In Wels ist die Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften beheimatet, sie bietet Platz für mehr als 2100 Studierende. So werden hier etwa Bachelorstudien für Mechatronik, Energie- und Automatisierungstechnik sowie Bio- und Umwelttechnik angeboten. Die Online-Infotalks beginnen um 14 Uhr.

Am Standort Steyr mit mehr als 1300 Studierenden liegt der Studienschwerpunkt auf Wirtschaft. Wer mehr über Management, Controlling, Marketing und Co. wissen will, ist hier richtig. Tipps für Starter gibt es ab 14 Uhr.