Pkw von Bus erfasst - 59-Jähriger in Wrack eingeschlossen

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Perg lenkte am Freitagvormittag einen Bus aus Perg kommend auf der Machland Straße, Fahrgäste waren keine an Bord. Vor ihm war ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Perg mit seinem Pkw unterwegs. Der Pkw-Lenker fuhr offenbar rechts in einen Güterweg ein, um zu wenden. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort. Offenbar wollte der Pkw-Lenker Richtung Stadtmitte zurückfahren und beschleunigte erneut. Der 47-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen - der Bus und der Pkw kollidierten.

Das Unfallwrack Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)

Im Straßenbankett der Gegenfahrbahn kam der Bus zum Stillstand, der Pkw wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der verletzte 58-Jährige war im Wrack eingeschlossen und wurde verletzt. Er musste von der Rettung ins UKH Linz gebracht werden. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Der Busfahrer blieb unverletzt Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)

Die Feuerwehr Perg übernahm die Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen die Feuerwehren Perg und Naarn, die Polizei und das Rote Kreuz samt Notarzt.