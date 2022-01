Feuerwerksexplosion: Junger Niederösterreicher tot

Im Bezirk Baden wurde kurz nach Mitternacht ein 23-Jähriger bei der Explosion einer Kugelbombe tödlich verletzt.Für das Zünden des Sprengkörpers in Leopoldsdorf bei einer Silvesterfeier mit zehn Personen wurden mehrere PVC-Rohre verwendet. Weil eine der Bomben nicht sofort zündete, näherten sich vier Personen dem Feuerwerkskörper, als dieser explodierte. Der 23-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Ein 21-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, eine 19-Jährige und eine weitere männliche Person wurden leicht verletzt.

Bei der explodierten Kugelbombe handelte es sich um einen Feuerwerkskörper der Kategorie F4. Ob beim 23-Jährigen ein dafür benötigter Nachweis der Fachkenntnis vorlag, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bombe dürfte unmittelbar nach der Zündung explodiert sein. Der Vorfall erinnert an die tragische Silvesternacht von 2018 auf 2019 in Eberschwang, Bezirk Ried. Ein 17-Jähriger kam vor drei Jahren beim Zünden einer Kugelbombe, ebenfalls Kategorie F4, ums Leben. Ein Pyrotechniker, der die Kugelbombe nicht an den Jugendlichen hätte verkaufen dürfen, wurde in einem Gerichtsverfahren zu acht Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe in der Höhe von 14.400 Euro verurteilt.

In Oberösterreich verletzten sich in Sankt Peter am Hart, Bezirk Braunau, zwei Jugendliche beim Hantieren mit einer Feuerwerksrakete. Der 17-Jährige und der 16-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus Braunau gebracht werden.

Beim Zünden einer Feuerwerksrakete sind am Neujahrsabend im Zillertal zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren schwer im Gesicht und an den Augen verletzt worden. Der 17-Jährige zündete laut Polizei zunächst die Rakete, diese startete jedoch nicht. Daraufhin entzündete er die nur noch sehr kurze Zündschnur, worauf die Rakete plötzlich explodierte. Die beiden Jugendlichen wurden mit der Rettung in ein Krankenhaus in Innsbruck gebracht.

Aus dem Fenster gestürzt

Völlig aus dem Ruder gelaufen ist eine Silvesterfeier mehrerer Personen zwischen 19 und 39 Jahren im Welser Stadtgebiet. Eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht öffnete ein 19-Jähriger laut Polizei ein Wohnzimmerfenster, um einen Böller aus dem Fenster zu werfen. Anschließend setzte sich der Mann auf die Fensterbank. Von dort stürzte der Welser ab und fiel rund vier Meter auf den darunterliegenden Gehsteig. Der 19-Jährige musste in das Klinikum Wels gebracht werden.